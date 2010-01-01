



Советник Кишиневского муниципального совета от Партии социалистов Евгения Чебан потребовала решить проблему размещения беспризорных детей в Кишиневе. На пресс-конференции в среду она отметила,что генеральный примар столицы Дорин Киртоакэ своим распоряжением закрыл центр временного содержания детей "Ватра". После закрытия центра "Ватра" детей разместили в гимназии-интернате в„–3, нарушив Положение о функционировании гимназии-интерната, которое утверждено министерством образования. В этой гимназии учатся 200 детей-сирот, а из-за размещения здесь беспризорников возникает перенаселение и конфликты. "В этом учебном заведении нет денег ни на питание, ни на санитарно-гигиенические средства, ни на другие нужды. Не выделено финансирование и на оплату труда педагогов, которые занимаются этими детьми. По сути, кишиневские власти бросили и этих детей, и тех сотрудников гимназии-интерната, кто в силу своего профессионального долга и просто человечности, выполняют эту работу дополнительно", - сказала Чебан.

