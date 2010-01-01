На сцене театра «С улицы Роз» устроили настоящий балаган. Вместо солидной классической комедии — гротеск, фарс и веселое хулиганство. Режиссер Вячеслав Мадан поставил «Женитьбу» по знаменитой пьесе Гоголя.

Елизавета Пахомова

Интерес к спектаклю был очень высок, а премьера, прошедшая 28,29 и 30 апреля, собрала полный зал зрителей. Вячеслав Мадан – режиссер в нашей стране очень известный. Со своим особым стилем, со своим видением. Поэтому многим было интересно: насколько он впишется в стилистику и традиции театра «С улицы Роз»? Вписался. По крайней мере, чувствовалось, что артисты играют с удовольствием, а зрители на протяжении всего спектакля не уставали сопровождать взрывами смеха наиболее яркие сцены и взрывами аплодисментов – финальный выход актеров.

Постановщик спектакля даже не делал вид, что пытается соблюсти видимость реалистического жанра. Все действующие лица — гротескны, карикатурны, нарочито гипертрофированы.

Непривычен образ Подколесина. Когда Кочкарев говорит, что у него «глупое лицо», то это вызывает очень большие сомнения. Потому что у исполнителя роли Василия Павленко лицо очень даже не глупое, а всю свою роль он проводит с нескрываемым чувством внутренней иронии. То ли артист постоянно как бы насмехается над своим персонажем, то ли сам Подколесин притворяется дураком, а сам насмехается над своей маской, над окружающими и над ситуацией.

Маленькой жемчужиной спектакля стала эпизодическая роль Степана, слуги (Станислав Баньковский, Дмитрий Дубина). Перед зрителями предстал этакий собирательный Равшан и Джамшут из «Наша Russia». Всем понравилось.

Стыдливую Агафью Тихоновну (Елена Тендель) режиссер заставил стать «вулканом

страстей», вложив в ее слова и поступки изрядную долю эротизма.