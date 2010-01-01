В Кишиневе запушен новый социальный проект с говорящим названием – «# LumineazаCircul» («Зажги огни цирка!»), инициатором которого выступила группа «Gîndul Mîţei». Проект направлен на реконструкцию столичного цирка.

На пресс-конференции министр культуры Моника Бабук говорила о совместных усилиях всех партнеров, участвовавших в возрождении малой арены Кишиневского цирка, и отметила, что в течение трех лет после открытии там прошли 13 спектаклей с участием тысяч зрителей.

«Сегодня, благодаря совпадению энергий, длительным дружеским отношениям, эта инициатива ломает все границы восприятия», – заявила Моника Бабу, говоря об авторах этой инициативы – Андрее Локомане и Нику Цэрнэ.

5 мая на большой арене цирка пройдет юбилейный концерт, посвященный 20-летию молдавской группы альтернативного рока «Gîndul Mîţei», который будет сопровождаться цирковым представлением.

Группа решила отметить юбилей исключительным концертом на одной из самых больших сцен Кишинева, пригласив к участию известных артистов и музыкантов, среди которых: Роман Ягупов, Джета Бурлаку, Игорь Дынга, Лидия Скарлат, Guz, Mev и другие.

Наша справка:

«# LumineazăCircul» – это социальный проект, целью которого является привлечение внимания к необходимости восстановления объектов культурного наследия, к которым относится и большая арена Кишиневского цирка. Деньги, собранные во время концерта, будут пожертвованы на восстановление этого здания.