Действие контракта по обустройству платных парковок в Кишиневе приостановлено. Как передает «Инфотаг», об этом сообщил во вторник на заседании муниципальных служб примар Дорин Киртоакэ.

Он сказал, что «не знал о подписании контракта с подрядчиком вице-примаром Нистором Грозаву в обход заседания муниципального совета» (по закону действие контракта вступает в силу только после одобрения большинством советников на публичных слушаниях).

«Таких слушаний не было, соответственно, контракт не может считаться документом с юридической силой. Рабочая группа во главе с Грозаву не обладала полномочиями для утверждения контракта. Национальный центр антикоррупции открыл уголовное дело по данному факту, и вскоре станет ясно, кто и какое отношение имел к заключению данного контракта», - сказал градоначальник.

Напоминаем, примэрия подписала контракт на партнерство с EME Parkleitsystem GMBH 3 декабря 2015 г. Контракт предусматривает, что частный партнер обустроит в городе платные парковки, будет управлять ими и получать прибыль в течение 25 лет, выплачивая в городской бюджет только 10% от доходов.

Проект вызвал горячие споры, как в муниципальном совете, так и гражданском обществе. Причиной тому стала сомнительная репутация фирмы EME Parkleitsystem, о которой практически ничего не было известно - ни точного юридического адреса, ни количества работников. Также вызвал споры тот факт, что денежные инвестиции на данный проект поступали из оффшорных компаний.