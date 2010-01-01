Директор Центра стратегического анализа и мониторинга „Альтернатива для Молдовы”, политический и экономический аналитик Виктор Гурэу утверждает, что проект платных парковок в муниципии Кишиневе это результат договоренностей между руководством Либеральной партии и Партии коммунистов.



Виктор Гурэу, который был и муниципальным советником, сказал в среду, 26 апреля, на пресс-конференции в IPN, что инициатива была выдвинута Дорином Киртоакэ еще в 2014 году, когда готовился к местным выборам 2015 года, чтобы получить третий мандат генпримара. Фракция ЛП в Кишиневском муниципальном совете (КМС), не имея достаточное количество голосов, необходимых для поддержки проекта, начала искать голоса в других фракциях.



Виктор Гурэу заявил, что поддержка проекта обсуждалась даже на уровне лидеров двух партий Михая Гимпу и Владимира Воронина. По словам бывшего советника, ПКРМ, партия, которую он представлял в МСК, оказала давление на своих местных советников, чтобы они поддержали инициативу. Гурэу говорит, что поскольку отказался поддержать проект платных парковок, не был выдвинут на пост генерального примара от ПКРМ, как планировалось.



Он добавил, что тендер на проведение конкурса по выбору фирмы, которая должна была внедрить проект, был проведен с нарушениями. Гурэу призвал Национальный центр по борьбе с коррупцией и Генеральную прокуратуру проверить, из каких источников были профинансированы предвыборные кампании ПКРМ и ЛП по местным выборам.



Виктор Гурэу заявил так же, что был нарушен Закон об органах местного публичного управления, так как проект не был утвержден муниципальным советом.



В июле 2015 года Управление общественного транспорта и путей сообщения объявило о начале торгов по вопросам организации и управления платными парковками в столице, без утверждения КМС. Спецификацию купили 16 компаний, но только две подали заявки для участия: - нерезидент EME PARKLEITSYSTEM GmbH и резидент ООО Sizif-L, которая была дисквалифицирована из-за нехватки некоторых документов. НЦБК инициировал уголовное дело. Семь человек, среди которых и вице-примар Нистор Грозаву, которые подписали договор, были задержаны 25 апреля. Вице-примар обвиняется в превышении служебных полномочий.