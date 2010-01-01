Премьер-министр Павел Филип обратился сегодня с публичным призывом относительно мобилизации всех сил для устранения последствий непогоды в мун. Кишинев. Премьер отметил, что тяжелая ситуация еще полностью не миновала, а столица не обладает достаточными ресурсами и силами для наведения порядка в городе, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

«Работы начинаются завтра утром в пять часов, мы мобилизуемся, чтобы за два дня очистить город. Если не удастся справиться за два дня, продлим период работ. Хочу отметить, что мы не прыгаем через голову примэрии, а оказываем помощь в контексте масштабного бедствия», - заявил премьер.

Глава исполнительного органа сказал, что в данный процесс будут задействованы 200 специалистов по очистке деревьев, несколько сотен карабинеров и солдат Национальной армии, а также около 100 единиц спецтехники. Так, в каждом секторе города будет сформировано по четыре рабочих группы на основе полицейских участков мун. Кишинев, возглавлять их будут руководители данных участков. К каждой группе будут прикреплены по два специалиста с бензопилами и двумя самосвалами, всем будет выдано специальное обмундирование и питание, и каждый будет приводить в порядок свой участке с тем, чтобы охватить весь муниципий.

В то же время премьер-министр призвал жителей столицы воздержаться от поездок на автомобилях, поскольку работы по очистке предусматривают перекрытие участков дорог, и предоставлять доступ властям в места, где припаркованы машины. «Я ценю ваш гражданский дух и порыв участвовать в ликвидации последствий непогоды, но прошу учитывать опасности – поврежденные деревья, которые могут в любой момент рухнуть, и оборванные линии электропередач, которые могут нанести значительный ущерб. Поэтому прошу быть терпеливыми и отзываться на просьбы полиции», - подчеркнул Павел Филип.

В заключение премьер-министр просил родителей и руководство учебных учреждений особо внимательно следить за детьми на опасных участках. «Не подвергайте детей опасностям и не подвергайте себя опасностям», - заявил премьер.