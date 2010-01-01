Из-за последствий снегопада, прошедшего по стране 20-21 апреля, внесены изменения в работе зоопарка и Ботанического сада. На время приведения территорий в порядок оба учреждения будут закрыты для посетителей.

В частности, зоопарк будет закрыт по меньшей мере на 10 дней. По словам вице-директора по логистике Зоопарка Думитру Чобану, вследствие предпринятых сотрудниками мер ни одно животное не пострадало, однако на территории серьезно пострадали деревья, несколько вольеров, сетки, навесы и декоративные столбы. «Ущерб оценивается, но, безусловно – они очень высоки. В настоящее время, в Зоопарке работают волонтеры, которые помогают сотрудникам очистить подступы к вольерам», - сказал Чобану.

И руководство Ботанического сада заявило, что учреждение приостановит визит посетителей после того, как от снегопада пострадало более 80% от общественного достояния. По словам цитируемого источника, большинство коллекций растений и деревьев были уничтожены, и существует риск, что они не будут восстановлены. Особенно пострадали коллекции кипариса, туи, магнолии, березы, хвойных, декоративных яблок и груш. Чтобы исправить ситуацию, руководство Ботанического сада отправило запросы в аналогичные учреждения нескольких стран.

В свою очередь, руководство парка Дендрарий заявило для МОЛДПРЕС, что парк возобновил свою деятельность, а сотрудники ведут работы по устранению последствий.