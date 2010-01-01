Ущерб, причиненный обильными снегопадами муниципию Кишинев, оценивается в 70 млн. леев.

В результате стихии повреждено более 10 тыс. деревьев, 700 столбов, оборваны 1000 линий электропередач, 250 автомобилей и 150 квартир пострадали от падения деревьев. По словам главы МП «Ассоциация зеленых насаждений» Елиферия Харуца, в настоящий момент из-за нехватки техники рабочие не могут заняться расчисткой дорог от ветвей.

«До вчерашнего дня мы получили 1500 звонков от граждан в связи с падением деревьев. Звонки поступают до сих пор. Деревья продолжают падать, так как ветки тяжелые, а земля еще влажная. Мы недостаточно обеспечены техникой. Наша техника на нуле, сегодня необходимо срочно закупить 10 кранов, 50 мотопил, так как мы живем в 21 веке, а работаем топорами. Нам нужны еще рабочие, поэтому необходимо выделить денежные средства», – заявил Харуца.

«Беспрецедентная ситуация в истории муниципалитета: толщина снежного покрова составила от 50 см до 1 метра. Блокирование деятельности муниципия утром 21 числа произошло в результате падения деревьев и столбов. Без вмешательства муниципальных служб невозможно было разблокировать ситуацию», – сказал столичный градоначальник Дорин Киртоакэ.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия, из Резервного фонда муниципия Кишинев будет выделено, на данном этапе, 11,7 млн. леев. Финансовые средства были распределены муниципальным службам и предприятиям, передает IPN.

Согласно сообщению для прессы Примэрии муниципия Кишинев, наибольшая сумма, четыре миллионов леев, была выделена Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства на услуги по транспортировке и эвакуации упавших и сломанных деревьев и веток, на ремонт крыш жилых домов, разрушенных в результате снегопадов.

Муниципальное предприятие «Объединение зеленого хозяйства» получит 2,7 млн. леев для закупки необходимого оборудования, заключение договоров на транспортные услуги и на оплату труда сотрудников.

Ассигнования Управлению «Exdrupo» составляют два миллиона леев, предназначенные для уборки улиц и работ по текущему ремонту проезжей части дорог, разрушенной в результате неблагоприятных погодных условий.

Управлению электротранспорта Кишинева будет перечислено 1,7 млн. леев для работ по восстановлению электролиний и замены упавших столбов.

Управлению «Lumteh» будет выделено 500 тыс. леев для работ по восстановлению уличного освещения и замену упавших столбов.

Претуры сектора получат по 100 тыс. леев для оплаты услуг по транспортировке и эвакуации сломанных деревьев и веток.

Генпримар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ сказал, что в каждой претуре секторов созданы команды из солдат и персонала, которые устраняют последствия стихийного бедствия. Он призвал жителей столицы собрать ветки во дворах домов и сложить их вдоль улиц. В пятницу и субботу будет предоставлен транспорт для вывоза веток.

Комиссия по управлению Резервным фондом будет собираться еженедельно, чтобы выделить финансовые средства, необходимые для работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. В рамках внеочередного заседания Кишиневского муниципального совета, которое состоялось во вторник, 25 апреля, было решен вопрос о пополнении фонда 20 млн. леями для ликвидации последствий снегопада, который прошел 20 – 21 апреля.