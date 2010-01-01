В Кишиневе накануне вечером объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято по итогам специального заседания специальной муниципальной комиссии под председательством примара Дорина Киртоакэ.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации города, по состоянию на 18.00 часов из-за сильного снегопада, в городе зарегистрировано падение более чем 600 деревьев, из-за которых пострадало 140 машин. Травмированы от падения веток и стволов деревьев три человека. Также оборваны линии электропередач, троллейбусные линии, повалены столбы. Более всего пострадал сектор Рышкань, где зарегистрировано наибольшее количество инцидентов. В большей части столицы к вечеру практически полностью был парализован общественный транспорт.



По словам главы предприятия "Зеленого хозяйства" Елиферия Харуца, в городе работают 140 экипажей различной техники и сотни сотрудников.



Начальник управления электротранспорта Георг Моргоч сообщил, что оборваны линии электропередач, троллейбусные линии, повалены около ста столбов. В городе не ходит общественный транспорт, троллейбусы не вышли на линии. Муниципальным службам удалось расчистить дороги и освободить проезжую часть от деревьев только на центральных улицах. Все остальные дороги остаются заблокированы деревьями и ветками. Принимаются меры для расчистки проезда к медицинским учреждениям. В связи с неблагоприятными погодными условиями будет временно ограничено движение к кладбищу Sfântul Lazăr.



Как заявил на заседании Дорин Киртоакэ, подобные капризы погоды зарегистрированы впервые за 120 лет метеонаблюдений. В этих условиях для восстановления нормальной жизнедеятельности города и ликвидации последствий ненастья понадобиться продолжительное время. Примар пояснил, что при этих работах приоритет будет отдан разблокированию основных дорог и подъездных путей для деятельности аварийно-спасательных служб и учебных заведений, а также проездам в жилом секторе. Киртоакэ обратился к экономическим агентам, арендующим здания в столице, посильно участвовать в ликвидации снегопада.



Примэрии Кишинева обращает внимание горожан и гостей столицы об опасности появления на улицах без острой необходимости, просит перемещаться по тротуарам и обращать внимание на деревья. Связаться со спасательными службами граждане могут, набрав номера: 022-22-22-67; 022-22-26-04; 022-21-27-98, 901 и 902.



Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу на своей странице в социальных сетях призвал сограждан не выходить из дома без острой необходимости, пообещав, что "улицы будут разблокированы в течение ближайших часов, мобилизуются все необходимые силы".



Глава государства позже добавил, что с утра он созвал в администрации президента заседание чрезвычайной правительственной комиссии во главе с премьер-министром РМ Павлом Филипом.



