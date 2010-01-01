В связи с низкими температурами, прогнозируемыми в ближайшие дни, предприятие Termoelectrica информирует, что все желающие могут вновь подключиться к отоплению. Для этого управляющие жилищным фондом должны обратиться с соответствующим заявлением в территориальный офис предприятия, в зависимости от сектора, или в центральный офис, расположенный на улице Тудор Владимиреску, 6. Напомним, отопительный сезон в Кишиневе завершился 27 марта, однако с 20 по 24 апреля синоптики обещают резкое похолодание, осадки и даже заморозки.