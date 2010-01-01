Примэрия Кишинева объявила конкурс на замещение вакантной должности главы муниципального управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений. Среди его основных обязанностей - реализация градостроительного плана Кишинева и обеспечение законодательства в области управления земельными ресурсами муниципия. Претенденты должны иметь высшее образование в области архитектуры, градостроительства и урбанизма, четырехлетний управленческий опыт, а также не менее 7 лет работы в области строительного проектирования или научных исследований. Документы принимаются до 12 мая. Конкурс включает письменное тестирование и собеседование.