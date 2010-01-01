На территории стадиона «Динамо» столицы Молдовы начнется строительство учебного центра силовых ведомств, - сообщил во вторник на презентации проекта, финансируемого Евросоюзом и США, министр внутренних дел РМ Александру Жиздан.

Как передает агентство «Инфотаг», он отметил, что стоимость проекта - 15 млн. евро, из которых две трети будут предоставлены европейскими партнерами.

«Работы начнутся в ближайшее время. Мы рассчитываем, что центр сможет принять первых курсантов в начале 2019 г. На территории центра будет автополигон, тир для стрельбы из различных видов оружия, дома для работников-инструкторов, комфортабельные казармы для курсантов и многое другое. Все самое современное с технической точки зрения», - пояснил он.

Жиздан сообщил, что строительство центра предусмотрено правительственной программой реформирования правовой системы на 2017-2020 гг.

«Это крайне важная для нас задача и мы благодарим наших партнеров по развитию, в особенности, делегацию ЕС и правительство США. Мы всегда ощущаем их твердую и неизменную поддержку. В центре будут проходить обучение полицейские из числа младших офицеров, офицеров, сотрудников уличной полиции. Курсы будут занимать от одной недели до нескольких месяцев», - сказал глава МВД.

Глава Делегации Европейского союза в Молдове Пиркка Тапиола сказал, что центр будет способствовать приближение стандартов работы молдавских полицейским к европейским.

«Силовые ведомства Молдовы, как и во всех постсоветских республиках, переживают период необходимого радикального переустройства. Из институтов государства они должны трансформироваться в инстанции, которые обслуживают граждан, удовлетворяют нужды общества в качественном обеспечении его безопасности. Не мы - ЕС и партнеры республики по развитию, будем внедрять новые формы деятельности, а власти страны и сотрудники реформируемых ведомств. Работы много, но, думаю, что вы с ней справитесь», - сказал дипломат.