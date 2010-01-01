



Главный производитель и поставщик электро- и теплоэнергии в Кишиневе, АО Termoelectrica опровергло информацию в СМИ о его неэффективной работе и росте долгов за газ.



В его заявлении, цитируемом агентством "ИНФОТАГ", отмечено, что задолженность в 1,25 млрд. леев, якобы, накопленная за 10 месяцев 2015 г., в действительности сформировалось в 2000-2014 гг. и является суммарной ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и АО Termocom, которые были реорганизованы в единое предприятие - Termoelectrica.



"С момента учреждения (16 июля 2015 г.), Termoelectrica, благодаря эффективному менеджменту новой администрации, выполняет как все текущие обязательства перед Moldovagaz, так и постепенно исторические задолженности", - отметили на предприятии, сообщив, что за 2016 г. полностью уплатили за газ - свыше 1,986 млрд. леев, и 11,4 млн. в счет прежних долгов.



В документе отмечается, что в прошлом году существенно снизились потери Termoelectrica - до 71,9 млн. леев, тогда как в 2015 г. они составляли 361,4 млн. леев, а в 2014 г. - 848,2 млн.



Справка "ИНФОТАГ": Termoelectrica создано в июне 2015 г. на базе Кишиневской ТЭЦ-2 путем поглощения ТЭЦ-1 и передачи ей активов и функций обанкротившегося теплоснабжающего предприятия Кишинева - Termocom. Новое предприятие направило усилия на модернизацию для повышения эффективности централизованной системы теплоснабжения Кишинева. Для реализации проекта Международный банк реконструкции и развития из группы Всемирного банка предоставил РМ кредит в $40,5 млн.