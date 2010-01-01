





На праздник Пасхи и в поминальные дни в Молдове на усиленный режим работы в местах массового скопления граждан перейдут пожарные и спасатели. Как сообщил в пяницу на пресс-конференции представитель Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Олег Малашевский, в пасхальную ночь на дежурство выйдут 10 специальных автомобилей различных типов и 300 сотрудников. В Кишиневе в парке Кафедрального собора будут дежурить две машины и несколько сотрудников во время традиционной церковной службы. Такая же практика рекомендована и спасателям по всей стране. 23-24 апреля пожарные переместятся к кладбищам населенных пунктов, обеспечивая противопожарную безопасность.

