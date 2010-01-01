В этом году в каждом сектора столицы открылись пасхальные ярмарки, которые будут работать до 24 апреля.

Центр: на площади перед магазином UNIC; на бул.Штефан челМаре, 73 и 126 (обе стороны перекрестка с ул. Армянская).

Ботаника: бул.Дачия, 16/1 (магазин „Тысяча мелочей”); улице Индепенденцей (перекресток с ул. Куза-Водэ).

Рышкановка: ул. Богдан Воевод, 1; Московский пр-т, 5 (магазин MoldMart); ул. Дойна ( у входа на кладбище).

Буюканы: ул. И. Крянгэ, 72–74 (напротив рынка Флакэра).

Чеканы: ул. А. Руссо, 65/1 (перекресток с бул. Мирча челБэтрын); ул. А. Руссо, 61 (напротив цветочного рынка).