Власти Кишинева продолжают шокировать жителей и гостей столицы своим вкусом и фантазией. В преддверии Пасхи они принялись украшать сквер у Кафедрального собора пасхальной символикой. Вот только сделали это, в очередной раз насмешив горожан.

Так, на постаментах у лестницы, ведущей к собору, были установлены гигантские красные яйца, а на лужайке лежат несколько зелёных.

Помимо этого, предприятие Lumteh монтирует пасхальные гирлянды, а в пятницу будут установлены свечи и другие декорации.

Напомним, прошлогодние пасхальные декорации также не вызвали благоговения у столичных жителей, которые сравнили их с новогодними инсталляциями.

Источник: Вloknot-moldova.md