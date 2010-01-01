Подарок кишиневцам от примара к Пасхе: гигантские красные яйца
Власти Кишинева продолжают шокировать жителей и гостей столицы своим вкусом и фантазией. В преддверии Пасхи они принялись украшать сквер у Кафедрального собора пасхальной символикой. Вот только сделали это, в очередной раз насмешив горожан.
Так, на постаментах у лестницы, ведущей к собору, были установлены гигантские красные яйца, а на лужайке лежат несколько зелёных.
Помимо этого, предприятие Lumteh монтирует пасхальные гирлянды, а в пятницу будут установлены свечи и другие декорации.
Напомним, прошлогодние пасхальные декорации также не вызвали благоговения у столичных жителей, которые сравнили их с новогодними инсталляциями.
Источник: Вloknot-moldova.md