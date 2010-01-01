

Отказ муниципального совета рассмотреть во вторник проект бюджета Кишинева на 2017 г. и ставки местных сборов привел к тому, что фракция Партии социалистов отказалась от участия в заседании совета.



Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил после голосования по повестке дня глава фракции Ион Чебан, выразив возмущение решением большинства в условиях, когда примар Дорин Киртоакэ "делает с деньгами горожан что ему вздумается".



"Отсутствие бюджета блокирует работу муниципальных служб, усложняет деятельность многих подразделений примэрии. А в это время примар предлагает обсуждать земельные вопросы, преследуя интересы своей семьи либо представителей Либеральной партии", - сказал социалист.



Депутаты фракции пришли на заседание с плакатами "Уже апрель. Требуем включить вопрос о бюджете в повестку дня", однако так и не набрали большинства голосов для этого.