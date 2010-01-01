В Кишиневском аэропорту с четверга начала работу система контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, приобретенная на средства департамента энергетики правительства США.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", генеральный директор Таможенной службы РМ Витали Врабие отметил на церемонии пуска системы, что это событие "доказывает эффективность партнерства властей РМ и США".



"Техническая помощь, оказываемая американской стороной последние годы, позволила резко повысить профессионализм сотрудников контрольных ведомств, поднять качество контроля", - отметил чиновник.



Его поддержал директор Пограничной полиции Фредолин Лекарь, отметивший, что в аэропорту ежегодно регистрируются миллионы пересечений границы гражданами.



"Большая часть из них, вполне законопослушны. Но есть и те, кого традиционно относят к трансграничным преступникам. С сегодняшнего дня путь в РМ им будет заказан", - считает он, заметив, что пограничная полиция получила по проекту переоснащения пунктов пропуска от США порядка $2,6 млн.



Представитель посольства США в РМ Джулия Стафф сказала, что за последние шесть лет от правительства США молдавской стороне были переданы 22 стационарных системы контроля, шесть автомобилей со сканерами, 200 специалистов прошли специальную подготовку.



"США намерены и впредь развивать сотрудничество в данном направлении с РМ, что содействовать недопущению провоза ядерных материалов и радиоактивных веществ, борьбе с другими проявлениями терроризма", - отметила американский дипломат.