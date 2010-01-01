На срочном созыве Муниципального совета Кишинёва (МСК) настаивает фракция Партии социалистов (ПСРМ).

Местным избранникам предложено рассмотреть ряд важных вопросов муниципального значения. С повесткой дня внеочередного заседания МСК советники от ПСРМ в среду, 5 апреля, ознакомили общественность в рамках пресс-конференции, сообщает NOI.md.

Внеочередное заседание Муниципального совета предложено провести в среду, 12 апреля. Основным пунктом повестки дня, предложенной социалистами, заявлено рассмотрение муниципального бюджета Кишинёва во втором чтении. По словам местных избранников, на внеочередном заседании должен быть наконец-то принять главный финансовый документ муниципия Кишинёв. Как заявил председатель фракции ПСРМ Ион Чебан, его коллеги с августа 2016 года настаивают на том, чтобы управление финансов примэрии представило готовый Муниципальному совету проект бюджета на нынешний год.

Затягивание принятия муниципального бюджета приводит к тому, что практически все муниципальные предприятия вынуждены либо приостанавливать свою деятельность, либо решать свои вопросы только посредством генерального примара, полномочного выносить распоряжения о выделении финансовых средств в случае отсутствия функционального бюджета. Советники от Партии социалистов опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда муниципальный бюджет был принят лишь 7 июля 2016 года.

Уточним, что муниципальный бюджет на 2017 год был принят 9 февраля в первом чтении на заседании МСК. Он оказался дефицитным. При доходах, запланированных на уровне 3,3 млрд леев, расходы составят 3,7 млрд леев. Около половины доходов (1,5 млрд леев) выделены из государственного бюджета. Советники от фракции ПСРМ назвали принятие бюджета в первом чтении незаконным, сославшись на большое число недочётов в документе.