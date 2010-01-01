Министерство экономики вновь провело публичные консультации по проекту поправок в план мероприятий по развитию территории парка Valea Morilor.

Этот документ был разработан еще в 2005 году, но требует изменений в связи с тем, что часть мер действующего плана по развитию территории этой парковой зоны была реализована, часть не была выполнена, а часть требует уточнений. Также ведомство предложило уточнить в соответствующем постановлении правительства, что на территории парка Valea Morilor, находящейся в управлении Moldexpo, действует запрет на строительство жилых зданий.

План охватывает только территорию Valea Morilor, которая находится в управлении Moldexpo. Проект нового плана включает 15 мер (предыдущий включал 33 мероприятия), которые, как ожидается, реально выполнить до 2020 года. На реализацию этих мер необходимо более 1 млрд леев, которые будут привлечены в рамках инвестиционных конкурсов.

Уже в этом году предлагается изучить возможность строительства многофункционального павильона и многоуровневой парковки на территории Moldexpo. На подготовку технико-экономических обоснований будет выделено около 75 тыс. леев. Если анализ покажет целесообразность запуска проектов, то на проектирование двух новых объектов будет направлено 3,84 млн леев.

Строительство и сдача в эксплуатацию павильона запланированы на 2019 год, инвестиции в этот проект составят 225,6 млн леев, которые будут привлечены Moldexpo в форме кредита.

Павильон будет предназначен для проведения выставок, конгрессов, культурных и развлекательных, спортивных мероприятий. Для строительства многоуровневой парковки Moldexpo возьмет кредит в 110 млн леев.

Уже в 2017 году предлагается построить на территории выставочного центра и сдать в эксплуатацию развлекательную зону. Для этого планируется привлечь инвестора, стоимость проекта составляет почти 37 млн леев. В 2019 г. будет отобран инвестор для строительства пункта общественного питания, который на территории выставочного комплекса сегодня отсутствует. Зону общепита построят на площади 530 кв.м между центральным и вторым павильонами. Инвестиции запланированы в размере 4,9 млн леев.

В план развития выставочного центра на 2016-2020 гг. впервые включены такие проекты как открытие музея памятников истории на открытом воздухе (4 млн леев), создание экологического офиса (1,5 тыс. кв.м в районе центрального павильона, инвестиции – 3,7 млн леев). Также запланировано строительство 4-звездной гостиницы (154 млн леев) и благоустройство спортивной зоны для пляжных игр (32,2 млн леев).

В следующем году предлагается предпринять меры по ликвидации свалок и очистки сточных вод в защитной зоне реки Дурлешть, которая протекает по территории МВЦ, а также построить в жилой части системы по эвакуации мусора, организовать защиту реки. Проект оценивается в 560 тыс. леев.

А самым крупным проектом, который охватит в том числе территорию парка развлечений Aventura Park (с которым контракт об аренде этой территории истек еще в 2012 г.), является возведение социально-культурного и спортивного комплекса. Его строительство запланировано до 2020 года, а объем инвестиций оценивается в 430 млн леев.

Источник: mybusiness.md