В ходе ремонта фасада здания примэрии механические часы будут заменены на электронные. Причина — желание примэрии идти в ногу со временем.

Часы отрабатывают уже пятый срок службы — согласно паспорту завода-производителя они рассчитаны всего на 10 лет работы, а ходят 43 года без единой замены основных деталей и профилактического ремонта.

Как рассказывают работники примэрии: «В теплое время года часы отстают на 3-4 минуты в сутки, а когда холодно, наоборот, спешат. Кроме того, стрелки у часов очень тяжелые, держатся на тонкой трехмиллиметровой оси, из-за этого происходит запаздывание. Поэтому и мелодия начинает звучать на несколько секунд раньше положенного срока».

Другой вопрос, который выставили на обсуждение в примэрии, — смена мелодии. Сейчас часы играют мелодию Доги «Мой белый город», одна из версий вынесенная на обсуждение — заменить мелодию Carla’s Dreams — Nascut in Moldova. Чтобы часы стали не только символом города, но и всей страны.

Примэрия Кишинева выплатит 1,04 миллиона лей муниципальному проектному институту Chisinau-Proiect за реставрацию своего фасада и крыши, сообщается на сайте примэрии. Chisinau-Proiect выиграл конкурс, который проводился 11 января 2017 года.

Здание примэрии было построено в 1901 году и считается памятником архитектуры. Часы на мэрии были спроектированы группой работников завода «Сигнал» в 1974 году. Тогдашний горисполком выделил для этой цели около 100 тысяч рублей.

Источник: Locals.md