Более 2000 рабочих мест предложено в рамках Кишиневской ярмарки вакансий, которая проходит сегодня и завтра в Национальном дворце им. Николае Сулака.

Отвечая на вопросы корр. агентства, организатор мероприятия и пиар-менеджер Ярмарки вакансий Корина Брындушан сказала, что в ярмарке участвуют 40 компаний и организаций.

«Рабочие места предлагаются почти во всех сферах деятельности. Компании ищут IT-ишников, инженеров, менеджеров производства, специалистов в области маркетинга, агентов по продажам, дизайнеров, преподавателей английского языка, аудиторов, турагентов, консультантов по связям с клиентами, а также диспетчеров, менеджеров по человеческим ресурсам, финансовых менеджеров, бухгалтеров, говорящих на русском, английском, итальянском, шведском, норвежском, испанском, немецком и португальском. В то же время предлагаются стажировки для студентов», — отметила Корина Брындушан.

Большинство работодателей – из Республики Молдова. Также в ярмарке участвуют международные компании с филиалами в нашей стране (больше всего из Румынии). Посетители могут найти работу и в Республике Молдова, и в таких странах, как Германия, Дания, Индия и Таиланд.

«Мероприятие организовано для всех людей, в частности для тех, кто заинтересован в карьерном и профессиональном росте. Люди могут приходить с резюме или заполнять их здесь, на месте, обсуждать с представителями компаний оферты, оставлять свои резюме, если оферта заинтересует. Также компании организует собеседования на месте, конкурсы и соревнования с премиями», — сказала Брындушан.

Проект «Кишиневская ярмарка вакансий» стартовал в 2006 г. и проводится каждую весну и осень, в этом году — в одиннадцатый раз.

Источник: moldpres.md