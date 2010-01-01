Акция по озеленению Кишинева состоится 5 апреля и пройдет в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Молдове.

Начало события – в 14.00, а место его проведения – Центральный городской парк, близ Арки Победы.

Участники акции планируют облагородить территорию по обе стороны от Арки Победы, вдоль бульвара Штефан чел Маре, а также посадить 100 кустов сирени в подарок городу от молдавской делегации, которая примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В акции 5 апреля примут участие представители молодежных организаций и общественности Молдовы и члены Национального подготовительного комитета.

С февраля по сентябрь на территории Молдовы запланирован цикл различных мероприятий, которые пройдут под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов.