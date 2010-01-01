Сегодня стартует техосмотр столичных микроавтобусов. Специалисты проверят, отвечает ли транспорт правилам безопасности перевозки пассажиров, а также были ли маршрутки переоборудованы.

Микроавтобусы, не соответствующие техническим требованиям, снимут с маршрутов, а их администраторов лишат лицензий. До 15 апреля техосмотр должны пройти все муниципальные маршрутки. Сделать это можно будет на станциях, получивших авторизацию Министерства транспорта. Всего по улицам Кишинёва курсирует более 1200 микроавтобусов.