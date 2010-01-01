В Кишиневе может сократиться количество маршруток
Сегодня стартует техосмотр столичных микроавтобусов. Специалисты проверят, отвечает ли транспорт правилам безопасности перевозки пассажиров, а также были ли маршрутки переоборудованы.
Микроавтобусы, не соответствующие техническим требованиям, снимут с маршрутов, а их администраторов лишат лицензий. До 15 апреля техосмотр должны пройти все муниципальные маршрутки. Сделать это можно будет на станциях, получивших авторизацию Министерства транспорта. Всего по улицам Кишинёва курсирует более 1200 микроавтобусов.
Источник: publika.md