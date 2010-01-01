



Реконструкция очистных сооружений Кишинева начнется во второй половине года. Работы пройдут в рамках проекта по модернизации системы водоснабжения и канализации столицы, финансируемого ЕБРР и ЕИБ - "Программа развития услуг водоснабжения в Кишиневе".



Как сообщили "ИНФОТАГ" в предприятии Apa-Canal Chisinau (ACC), процесс оценки предложения компании, которая будет заниматься реконструкцией, все еще продолжается. Компания должна будет установить новое механическое и электрическое оборудование на очистной станции для новой линии по обработке осадка, а также ввести в эксплуатацию оборудование и подготовить персонал предприятия.



Согласно контракту, все работы должны будут завершиться в не более чем за 900 календарных дней. В ACC уверяют, что процесс по очистке проходит в соответствии с нормами, специалисты предприятия ежедневно контролируют процесс очистки.



Для сокращения издержек и улучшения технологического процесса очистки предприятием был объявлен международный тендер по реабилитации очистных сооружений, который стартовал 10 ноября 2016 г. В конкурсе приняло участие 15 компаний из разных стран