





В Кишиневе демонтируют таксофоны в связи с их ненадобностью. К демонтажу приступила в среду компания Moldtelecom, которая является их собственником. Последние статистические данные об использовании таксофонов датируются 2012 годом. Тогда молдаване проговорили на таксофонах более 2 миллионов минут, что было на 450 тысяч минут больше, чем в 2011 году. С 2012 года данные об использовании таксофонов больше не регистрировались. В последние годы они оставались невостребованными в связи с ростом использования мобильной телефонии.

