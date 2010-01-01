Кишинев подаст заявку на участие в проекте Евросоюза «Культурная столица Европы» вместе с одним из румынских городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии молдавской столицы.

Как отмечает мэрия, культурными столицами Европы могут стать несколько городов. Так, в 2007 году румынский город Сибиу стал культурной столицей Европы вместе с Люксембургом. Кишинев подаст заявку вместе с одним из румынских городов по предложению члена комитета по отбору кандидатов для участия в проекте, румынского актера Константина Кириака.

Ежегодно специальный комитет при Европейской комиссии выбирает город, который будет исполнять функции культурной столицы Европы. Этот титул не только престижен и способствует международному продвижению имиджа города, но и позволяет привлечь значительные инвестиции. Как отмечают муниципальные власти, участие Кишинева в культурном проекте такого масштаба привлечет к нему внимание и повысит туристический потенциал города и страны в целом.

Инициатива Евросоюза, состоящая в ежегодном избрании того или иного европейского города центром культурной жизни континента, появилась в 1985 году, — тогда первой культурной столицей Европы Совет Европейского союза избрал Афины. Звание Культурной столицы Европы чрезвычайно престижно, оно гарантирует развитие туризма и рекламу. Избранный центр на протяжении 12 месяцев показывает свое историческое наследие. Города и регионы организуют различные специальные концерты, фестивали, показы, конференции. При этом большая часть всех мероприятий и инициатив финансируются из средств Европейского союза.

Источник: newsmaker.md