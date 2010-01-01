С ноября 2015 года, камеры за пределами Кишинева не работают из-за нарушений, обнаруженных Государственной дорожной администрацией, сообщил deschide.md директор информационно-технологических услуг, Адриан Шова.

«Это было обнаружено при замене оборудования, утвержденного Министерством внутренних дел. Нарушения имеются в системе информации, безопасности и передаче данных. Ряд нарушений обнаружен также в организационно-технической части», - подтвердил господин Шова.

Временно не работает и несколько камер в самой столице. Речь идет о тех, которые установлены на пересечении бульвара Штефан чел Маре с улицей Чуфля и о камерах на улице Негруцци.

Адриан Шова не смог сказать, когда работа этих камер возобновиться.

Система камер слежения за дорожной ситуацией была установлена в 2014 году. Тогда было зафиксировано 260 000 нарушений, и выписано 390 000 штрафов. В следующем году, однако, количество штрафов упало почти три раз. Это было вызвано тем, что работа камер периодически прерывалась, особенно за пределами Кишинева.

К концу текущего года, система мониторинга трафика может быть восстановлена и подключена.