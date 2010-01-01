Результаты массовой уборки мусора в Кишиневе, а также дальнейшие планы по очищению улиц и парков столицы оглашены в понедельник на оперативном заседании примэрии Кишинева.

Как передает «Инфотаг», руководитель «Зеленого хозяйства» заявил, что в результате недельной работы муниципальных работников (1234 человека), а также многочисленных волонтеров вывезено 186 автомашин с мусором, всего очищено около 110 га газонов в Кишиневе.

Директор Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кишинева Петр Гонтя сообщил, что «на 31 марта намечены работы, которые можно назвать «масштабным субботником».

Он также поблагодарил за участие в уборке работников госпредприятий Apa Canal и Termoelectrica, а также отметил участие добровольцев из средних и высших учебных заведений столицы, простых граждан и работников частных фирм.

Масштабная уборка проведена в парке «Долина роз». По словам претора Ботаники Тудора Кэлугэряну, в ней участвовали около 300 волонтеров из лицеев Bogdan Petriceicu Hasdeu и Mihai Viteazu. Он также отметил, что на эти выходные планируется провести массовые уборочные работы в Ботаническом саду.

Также будут проведены очистительные мероприятия русла реки Бык, от ул. Измаил до Ботанического сада. Для проведения столь масштабной операции по вывозу мусора, муниципальный совет определил три полигона вдали от Кишинева.