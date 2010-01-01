Председатель Либеральной партии, депутат парламента и бывший врио президента страны Михай Гимпу может стать почётным гражданином муниципия Кишинэу. Соответствующее решение разработано в Кишинёвском муниципальном совете.

Авторы постановления уже озаботились и собрали подписи 26 советников, избранных от партий европейской политической ориентации. Таким образом, на ближайшем заседании решение может быть принято большинством.

Как отметил секретарь муниципальной комиссии по культуре Лилиан Кику, «с предложением уже был ознакомлен генеральный примар, господин Дорин Киртоакэ, и пообещал поддержку, но не явную из-за его родственных связей с господином Гимпу».

«Господин Михай Гимпу оказал огромные услуги муниципию Кишинэу в качестве председателя муниципального совета, которым он работал на благо города без интереса к личным нуждам. Кроме этого, он внёс большой общественный вклад как борец с тоталитарным коммунистическим режимом с 1991 года и по сегодняшний день», - говорится в тексте постановления.

Награждение Гимпу почётным званием обусловлено «необходимостью положительных примеров для молодёжи и знаком доброй воли для международного сообщества».

Потенциальный почётный гражданин Михай Гимпу приходится родным дядей и прямым партийным начальником кишинёвского градоначальника Дорина Киртоакэ.

Источник: Newsmd.md