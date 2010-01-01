Примэрия столицы готова выделить 10 млн. леев в год за участок, на котором должны храниться отходы из Кишинева.

Объявление сделал генпримар Дорин Киртоакэ в связи с тем, что в последние дни мусор из Кишинева не был эвакуирован из-за того, что жители Бубечь заблокировали дорогу спецмашинам предприятия «Autosalubritate», передает IPN.

Градоначальник отметил на оперативном заседании в примэрии, что протест жителей Бубуечь выявил проблемы, о которых известно очень давно - свалка переполнена. Муниципалитет рассматривает несколько вариантов складирования мусора в условиях, когда власти и местные жители из Цынцэрень против того, чтобы отходы были вывезены на свалку, оборудованную на окраине села.

Дорин Киртоакэ добавил, что в свалку в Цынцэрень было вложено 25 млн. евро, и она единственная, которая соответствует экологическим стандартам. В случае если власти Цынцэрень продолжат сопротивляться, будет рассмотрен вопрос о принятии правительственного решения о придании земельному участку статуса национального.

До тех пор, однако, нужно найти временное решение. Муниципалитет готов выделить 10 млн. леев в год за земли, на которых может быть складирован мусор из Кишинева. Обязательным условием является то, что участок должен быть расположен в радиусе 50-70 километров от столицы.