После двухлетнего перерыва к нам возвращается фестиваль коров. 1 июня в сквере Кафедрального собора столицы, будут выставлены макеты коров, которые предстоит разрисовать молодым художникам.

Председатель национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов «Lapte» Каролина Линте заявила IPN, что проведение подобных фестивалей – старая европейская традиция. Что же касается двухлетнего перерыва в организации фестиваля в Кишиневе – он был обусловлен сложной ситуацией для производителей.

«Целью мероприятия является ознакомление потребителей с сектором производства и переработки молока. Мы хотим, чтобы и наши дети знали, что такое молоко, откуда оно берется, как трудно производить и обрабатывать молоко. У нас есть очень красивые традиции в этой области, и вкус нашей продукции особенный по сравнению с импортными продуктами», - заявила Каролина Линте.

После окончания фестиваля организаторы выставят разрисованных коров в населенных пунктах в разных регионах страны.