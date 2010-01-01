Администрация Центрального православного кладбища, больше известного как Армянское, разместила на старых захоронениях сообщения, в которых просит родственников усопших связаться с руководством кладбища в течение шести месяцев с целью сохранить могилу. В противном случае, предупреждает администрация, надгробия таких захоронений будут снесены.

Это решение прокомментировала исполняющая обязанности директора Муниципального комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

«Все кладбища переполнены. И мы эти таблички разместили, чтобы найти людей, которые хотят сохранить эти могилы. У нас нет информации о родственниках усопших. Мы попросили, чтобы они подошли к нам, и тогда мы будем знать, что делать в будущем, когда все кладбища будут заполнены», — заявила Боцан.

Она отметила, что подобную практику, повторного использования места для захоронения, используют уже на всех кладбищах Европы, и в Молдове, по мнению собеседницы, должны следовать этому примеру.

Боцан уточнила, что исторически ценные захоронения сносить не будут.

«Мы не трогаем исторические могилы, никогда не трогали и не будем. Но там 11 тысяч захоронений, они не могут быть все историческими. А во всем городе их 350 тысяч», — подчеркнула собеседница.

Эта инициатива администрации уже сильно взбудоражила кишиневцев. Всем известно, что Армянское кладбище является одним из старейших в Кишиневе. Там захоронены многие известные личности, которые жили в Молдове 100-200 назад. Многие памятники на кладбище представляют культурную и историческую ценность.

В соцсетях появились фото (сделанные Руксандой Кампарь – прим. «Труд 7») тех самых памятников, на которых развесили предупреждения. Это захоронения относятся в основном к началу ХХ века. Есть и более старые, конца XIX века. Всем понятно, что родственников людей, умерших столь давно, уже вряд ли разыщут.

«Администрация Центрального Православного Кладбища («Армянского» в народе) развесила таблички с требованием к родственникам по прямой линии, захороненным здесь, связаться в 6-месячный срок с Администрацией же. Чтобы сохранить место. А поди найди уже тех родственников тех людей, что были захоронены здесь более 100 лет назад. Надгробия, настоящие памятники истории, будут снова демонтированы, «жирные» места распроданы новым клиентам. Меняем историю на небольшие, в общем-то, деньги», — считает кишиневец Юрий Швец.

Известная журналистка Светлана Деревщикова также поделилась в соцсетях своим видением этой проблемы.

«Сограждане кишиневцы! Против нас идет война. Война, в которой мы практически без боя отдали все, что нам дорого, все, что составляло суть, дух и основу нашего города. Мы не защитили ни названия улиц, ни исторических памятников, ни памятных мест, ни тротуаров, ни аллей, ни парков, ни деревьев, которых сейчас сотнями гибнут под пилами и топорами.

Остался последний рубеж. Это могилы. (…)

Эти надгробья, памятники и склепы – последнее свидетельство того, что Кишинев был русским городом. Там похоронены бессарабские дворяне, офицеры, почетные горожане... Сейчас память о них хотят уничтожить безвозвратно.

…Надеяться, что в течение полугода найдутся родственники всех тех, кто лежит под этими плитами, - совершенно нереально. Следовательно, они обречены умереть второй раз, и утратить право на память о том, что когда-то жили в этом городе.

Не будем обсуждать нравственный, христианский и общечеловеческий аспект этого решения. Нужно что-то делать и спасти могилы. Ведь чего хочет администрация? Чтобы за памятники заплатили еще раз. Значит, нужно их выкупить.

Эти памятники – часть русского культурно-исторического пространства. Эти люди захоронены по православному обряду. Поэтому я предлагаю обратиться к Русской православной церкви с просьбой, чтобы она выкупила, приобрела эти памятники в свою собственность. Надеюсь, администрация кишиневского кладбища не откажет в такой просьбе, если с ней обратится, к примеру, патриарх Кирилл. И оформить все законно, нотариально заверено, так, чтобы это была фактическая, окончательная бумажка, после которой никакие швондеры кишиневского разлива не могли бы и близко подойти к этим памятникам. А параллельно начать добровольный сбор средств от нас, кишиневцев, который пошел бы на выкуп этих надгробий – с последующей передачей РПЦ. Особой духовного звания, которой можно доверить сбор денег, мог бы стать отец Виталий.

Таким образом, мы могли бы спасти беззащитные могилы и, заодно, спасти остатки человеческого в себе самих.

P.S. Это – только идея, может быть, бредовая, неосуществимая. Может быть, кто-то предложит что-то более толковое и рациональное. Но делать что-то надо".

А в это время

По словам главного инженера Армянского кладбища Андрея Гаснаша, захоронения, представляющие историческую ценность, будут сохранены.

«Наше руководство работает с Академией наук. Мы сейчас пытаемся сделать регистр этих памятников. Если специалисты скажут, что это очень важный памятник, — он останется», — уточнил специалист.

Он рассказал, что некоторые старейшие захоронения уже внесены в список значимых. Это места, где покоятся люди, которые оставили след в истории. Большое количество этих могил, по словам Гаснаша, располагаются на нескольких кварталах близ церкви.