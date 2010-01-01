



Муниципальные советники от Партии социалистов (ПСРМ) считают, что примар Кишинева Дорин Киртоакэ намеренно усугубляет ситуацию в области общественного транспорта.



Как передает "ИНФОТАГ", социалист Виталий Мукан сказал в понедельник на пресс-конференции после оперативного заседания примэрии, что "Киртоакэ и его одноклассник - глава управления общественного транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий делают все возможное, чтобы усугубить ситуацию, подтверждением чему является аннулирование многих маршрутных такси, а также аннулирование автобусного маршрута в„–3".



"Такие действия вынудили граждан пересесть на личный транспорт, что способствует возникновению пробок в городе", - отметил он.



Он говорит, что "пока примар думает, как пустить трамваи в городе, деградирует автобусный парк, так как старые машины загрязняют окружающую среду, угрожая здоровью граждан".



Муниципальный советник Юрий Витнянский сказал, что в Кишиневе около 1,5 тыс. маршрутных такси, которые перевозят чуть больше половины жителей и гостей столицы. 302 троллейбуса перевозят 34% пассажиров и автобусы 10%.



Социалист считает, что если во дворах многоэтажных домов оборудовать парковки, а не строить еще один многоэтажный дом, тогда на 40% удастся разгрузить ситуацию с автомобилями и парковками в городе. Еще одним решением проблемы может стать строительство объездных дорог и виадука вблизи табачного комбината стоимостью 30-40 млн. леев.