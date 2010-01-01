В прошедшую субботу в парке "Штефан чел Маре" каждый кишиневец мог проверить качество питьевой воды. Проверку провели специалисты Центра общественного здоровья. По их оценке, хуже всего дела обстоят в пригородах столицы. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню водных ресурсов, который будет отмечаться 22 марта.



Организаторы говорят, что цель прошедшего мероприятия - побудить людей употреблять качественную воду.



"В последнее время мы замечаем, что качество воды, к сожалению, все ухудшается, как по микробиологическим показателям, так и по химическим. Мы проверяем каждый год все колодцы в пригородах муниципия Кишинэу и 80% из них не соответствуют требованиям к качеству", - сказала глава центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.

По данным Центра общественного здоровья, только 30% жителей сел, входящих в состав муниципия Кишинэу, имеют доступ к качественной питьевой воде. В городе ситуация лучше: качественной водой пользуются 93% жителей столицы.