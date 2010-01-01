





Чемпионат Молдовы по сборке пазлов Puzzle Daу прошел накануне в Кишиневе. В нем приняло участие 88 команд - на 34 больше, чем в 2016 г.



Как рассказала корреспонденту "ИНФОТАГ" ведущая турнира Ирина Грекова, чемпионат впервые был проведен раздельно между 7 командами - профессионалов и 81 - любителей. И те и другие соревновались в сборке пазлов, состоящих из 500 деталей, только для последних цветовая гамма была усложнена.



Лучшими среди профессионалов стала команда "Ассасины" (она завершила сборку за 1 час 1 минуту и 20 секунд). На втором месте - "Монстры", на третьем - "Овощи".



Среди любителей первенствовала "Кук" (1.00.18). При этом она установила новый рекорд чемпионатов Puzzle Daу. На втором месте - "Циклобутан" (1.17.22), на третьем - "Аур Тим" (1.33.29).



Каждому из чемпионов и призеров (а их численность по четыре человека) были вручены призы, в виде комплектов пазлов, состоящих из 4000, 3000 и 2000 элементов. Кроме того всем участникам были оставлены на память комплекты, которые они собирали.