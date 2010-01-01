С 1 мая вырастут тарифы на теплоэнергию. Согласно решению Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ), в следующем отопительном сезоне стоимость гигакалории вырастет на 5% или на 54 лея.

Как сообщает abcnews.md, НАРЭ приняло решение увеличить тарифы на тепло в следующем отопительном сезоне с 1068 леев до 1122 леев за гигакалорию.

Termoelectrica потребовала 9 марта повысить тарифы на поставку теплоэнергии потребителям на 6% — до 1132,20 леев за гигакалорию. Предприятие аргументировало свое предложение техническими показателями, включенными в производственный план на этот год, обновленным прогнозом макроэкономических показателей на 2017-2019 год, индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует Gas Natural Fenosa.

Запрос Termoelectrica поступил через шесть месяцев после того, как админсовет НАРЭ установил в середине сентября 2016 года новый тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям в Кишиневе, который на 8,3% больше прежнего тарифа, действовавшего с 2011 года.