В воскресенье, 19 марта, в 12.00 в Кишиневе состоится IV Чемпионат Молдовы по скоростной сборке пазлов „Puzzle Day - 2017”. Турнир пройдет в ТЦ «Grand Hall» на 3-м этаже.

Такие мероприятия очень популярны за рубежом, и на протяжении уже четырех лет и у жителей Молдовы тоже есть возможность принять участие в таком конкурсе.

Правила чемпионата очень просты: за 2 часа нужно собрать картинку из 500 деталей пазла. Первая команда которая соберет все детали правильно становится победителем. Как правило, возраст участников не ограничен: за столами можно увидеть и детей, и старшее поколение. Многие принимают участие семьями.

В этом году впервые чемпионат будет проходить в двух категориях: любительская и профессиональная. В каждой категории будут по 3 команды победителей который получат специальные призы от партнеров.

Организаторами чемпионата „Puzzle Day 2017” выступает популярный в Молдове форум для женщин - проект Mama.md.

В прошлом году на чемпионате „Puzzle Day” приняли участие 52 команды. В этом году, по словам организаторов, ожидается около 80 команд (350 человек).

Ждем вас в воскресенье, 19 марта 2017 года, в 12.00 по адресу бул. К. Негруцци, 2/4, ТЦ Grand Hall, 3 этаж.

Дополнительную информацию можно узнать у менеджера проекта mama.md Кураловой Алены – 079996963. Регистрация и подробности можно узнать на сайте чемпионата http://puzzleday.mama.md