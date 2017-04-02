2 апреля 2017 года Республиканский Волонтерский Центр (РВЦ) присоединяется к всемирному движению Добрых Дел. В столице пройдут мероприятия, цель которых - помощь нуждающимся, освещение волонтерской деятельности и решение социальных вопросов.

На добрые дела способен каждый: от школьников до солдат; от врачей до бизнесменов. В 2016 году День добрых дел побил рекорд, собрав 1 500 000 участников, которые были задействованы в 14 000 проектах. В общей сложности представители 75 стран посвятили 4 миллиона часов добрым поступкам.

В этом году Молдова во второй раз примет участие в мировом движении по инициативе РВЦ. Планируется, что более 1000 добровольцев отправятся в онкологические центры, парки и приюты, расположенные в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе, Рыбнице, Оргееве и других населенных пунктах страны. Волонтеры примут участие в 50 волонтерских акциях.

В преддверии Дня Добрых Дел, который пройдет 2 апреля в Кишиневе, мы пообщались с одним из активных волонтеров РВЦ, Максимом Снитковским.

- Сегодня мы поговорим о будущем Дне Добрых Дел, но для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе и о своём увлечении волонтёрством.

- Я студент 4-го курса Кишиневского Политехнического Колледжа. В жизни я успел перепробовать множество различных хобби, но надолго меня не хватало. Волонтёрство стало исключением, этим я занимаюсь уже полтора года, потому что это не только приносит пользу окружающим, но и я получаю от этого, что-то своё.

- Что нового привнесло это увлечение в твою жизнь?

- Я бы не назвал волонтёрство просто увлечением. Оно даёт мне понимание того, насколько важно иметь единомышленников. Людей, которые поддержат, подскажут, которые не будут использовать тебя, а наоборот предложат свою помощь. Среди волонтёров я нашел много таких людей. Для меня это бесценно.

- Примешь ли ты участие в Дне Добрых Дел 2017, и чем будешь заниматься?

- Конечно, приму. Это будет уже второй раз для меня. В прошлом году меня поразил масштаб мероприятия, а на этот раз готовится еще более грандиозное событие! Я горжусь тем, что наш волонтёрский центр инициировал проведение этой международной акции в Молдове. В этот день я хочу заняться логистикой, потому что не понаслышке знаю насколько тяжело приходиться координаторам. За то время, сколько мы знакомы, мы стали хорошими друзьями, поэтому я хочу помочь им по мере моих сил.

- С каким, словом у тебя ассоциируется День Добрых Дел?

- На самом деле у меня рождается больше эмоций, чем слов. Я думаю, это «тепло». Это то ощущение, которое переполняет меня, когда я осознаю, что столько людей по всему миру загораются в этот день одной идеей и стараются изменить мир к лучшему.

- В завершении нашей беседы, что бы тебе хотелось пожелать нашим читателям?

- Несмотря на то, что уже много лет Днем Добрых Дел является конкретная дата в календаре, старайтесь сделать таким каждый ваш день. Если что-то и спасет наш мир, то это взаимопомощь и доброта. Присоединяйтесь к нам 2 апреля в День Добрых Дел в Молдове.

Чтобы принять участие в Дне Добрых Дел 2017 достаточно связаться с организаторами: +37379085134, +37369020369, office@rvc.md, www.rvc.md (Александра, менеджер проекта).

Жители столицы так же могут поддержать организаторов мероприятия 2 апреля, на пешеходной улице Е. Доги, где состоится торжественная церемония открытия «Дня добрых дел» и Open Air в 17:30.

Добрые дела способны стряхнуть с сердец привычное равнодушие, взглянуть на жизнь иначе и завести новых друзей.

Регистрация: https://www.facebook.com/events/1669381280046900/

www.rvc.md