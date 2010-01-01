Родители, которые не прописаны в столице, но живут в Кишиневе и хотят отдать ребенка в детский сад недалеко от дома, должны быть готовы к отказу. Это может произойти, потому что при записи в дошкольное заведение приоритет отдается детям, которые проживают в районе нахождения соответствующего детского сада. Только в случае если есть свободные места, дети из других районов могут быть зачислены в дошкольное учреждение на основании заявления родителей.

Замначальника Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев Виорика Негрей сказала для IPN, что все родители, которые хотят отдать ребенка в детский сад, должны обратиться в комиссию управления образования, молодежи и спорта определенного сектора, которая отвечает за этот процесс. Заявки могут быть поданы во вторник, с 13.00 до 17.00 и в пятницу, с 08.00 до 12.00.

Одновременно с заявлением представляется свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности одного из родителей, где указано место жительства. Принимаются и другие документы, такие как: договор купли-продажи жилья или любой другой документ, заверенный у нотариуса, который подтверждает место жительства по определенному адресу.

В случае родителей без прописки, может быть представлена справка от Комиссариата полиции сектора, подтверждающая, что семья действительно проживает по конкретному адресу. Не принимаются подтверждающие документы, выданные управляющими жилыми домами, потому что они не имеют юридической силы.

Виорика Негрей отметила, что в Кодексе об образовании указано право родителей на выбор учреждения, в которое хотят записать ребенка, но приоритет имеют проживающие в конкретном районе дети. «Родители могут требовать, чтобы ребенок был зачислен в детский сад, который ближе к их дому или работе, но это не означает, что в саду будут свободные места. Очень часто мы записываем этих детей в дошкольные заведения, но не каждый раз нам удается записать их в запрашиваемые родителями детские сады. Мы им предлагаем, однако, другие учреждения, где остаются свободные места после зачисления всех детей из района», - отметила Виорика Негрей.

Она добавила, что родители обязаны указать место жительства или пребывания, а процедура бесплатная и занимает не больше четверти часа. «Нет никакой проблемы в том, чтобы родители пошли с хозяином квартиры к нотариусу и оформили справку о том, что проживают в такой-то квартире, которая принадлежит одной из сторон. В случае если владельцы сдают жилье в аренду, но находятся за границей, эта процедура может быть сделана доверенным лицом», - добавила замначальника Главного управления образования, молодежи и спорта.

В то же время, Виорика Негрей подчеркнула, что наличие свободных мест в детских садах в столице это большая проблема, но все дети, достигшие трех лет, зачисляются в детские сады в обязательном порядке. А в возрасте до трех лет – на основании свободных мест.

В столице более 33 тыс. детей посещают детские сады.