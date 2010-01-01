В ночь на 8 марта в Кишиневе произошел трагический случай. Парень и девушка разбились в результате падения с высоты 18-го этажа в столичном секторе Ботаника. От полученных травм молодые люди скончались на месте.

Как подчеркнул для Realitatea.md пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Адриан Жовмир, точные причины случившегося предстоит установить следствию.

О произошедшей трагедии в правоохранительные органы сообщил житель многоэтажного дома, где произошла трагедия, который в это время находился на балконе. Он рассказал полицейским, что застал момент падения с высоты двух несовершеннолетних – юноше было 16 лет, а его подруге всего 15.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в кармане парня прощальную записку, в которой он просил не судить их за принятое решение уйти из жизни. В ней говорилось следующее: «Не вините нас. Мы так решили сами...»