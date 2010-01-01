Жители столицы могут требовать отключения теплоносителя в жилом фонде в течение дня, когда температура воздуха на улице имеет положительные значения.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя заявил на оперативном совещании в примэрии, что запросы должны быть поданы управляющему домом, который затем должен обратиться в «Термоэлектрику» для отключения тепла в течение дня, передает IPN.

Петру Гонтя отметил, что отключения проводятся в случае, если запросы поступят от большинства жильцов дома. В то же время управляющим советуют отключать тепло полностью в течение дня, когда температура на улице достаточно высокая, потому что поставка теплоносителя по минимальным параметрам не экономит деньги потребителей.

А в это время

Поставщик тепла требует очередного повышения

Как сообщает Национальное агентство по регламентированию в энергетике, 7 марта текущего года акционерное общество «Термоэлектрика» подало запрос об актуализации тарифов на отопление, поставляемое потребителям.

Согласно проекту, поставщик требует увеличить стоимость одной гигакалории до 1132 леев. Это на 64 лея больше, чем нынешний тариф, который, напомним, вступил в силу с 1 октября 2016 года и составляет 1068 леев.

Свое требование поставщик объясняет рядом причин, в числе которых — и ожидаемое повышение тарифа на электричество в этом году. Проект будет представлен на публичное обсуждение, после чего в отношении запроса предприятия будет принято решение.