В минувшие выходные в столичном парке на Рышкановке частная компания вырубила более полусотни деревьев на площади 1300 м².

Жители Кишинева считают вырубку незаконной. В Ассоциации зеленого хозяйства утверждают, что у компании есть все необходимые документы на вырубку деревьев и на строительство на этом месте спортивного комплекса.

Вырубка в парке на Рышкановке прошла 4 и 5 марта. Кишиневцы утверждают, что были вырублены «здоровые деревья в возрасте 50-70 лет». В письме, которое получил NM, также говорится, что «активистам удалось выяснить, что эти работы проводила компания Garden Land по заказу компании Microcell».

Глава Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца сказал NM, что в ассоциации знают о вырубке деревьев, а документы на это были выданы еще в 2014-2015 годах. «Согласно авторизации на строительство от 2014 года, на этом месте в парке планируют построить спортивный центр. Что там на самом деле будет построено, я не знаю, за этим должны следить работники архитектурного управления мэрии», — сказал Харуца.

Владелец компании Microcell Кристиан Шипитка отказался говорить, что он собирается построить в парке на Рышкановке. Он сказал, что не хочет обсуждать это по телефону, находясь в роуминге, и предложил перезвонить ему на следующей неделе.

В архитектурном управлении мэрии комментарии по поводу строительства на месте вырубленных деревьев получить не удалось: в управлении весь рабочий день на звонки никто не отвечал. Претор Рышкановки Николай Балаур сказал, что завтра представители компании Microcell должны принести в претуру Рышкановки документы, подтверждающие законность работ: авторизацию, градостроительный сертификат и т.д. Тогда и можно будет предметно поговорить о ситуации.

Источник: newsmaker.md