Торговцы с центрального рынка Кишинева отказываются работать в правовом поле, с использованием кассовых аппаратов. Как передает агентство «Инфотаг», об этом они заявили в понедельник в ходе акции протеста у парламента.

Участники акции потребовали от парламента не заставлять их работать с кассовыми аппаратами и сохранить возможность работать на основании предпринимательского патента. Десятки торговцев скандировали в понедельник перед парламентом «Мы не сдадимся!», «Мы хотим работать у себя в стране!», «Нет кассовым аппаратам!», «К народу!».

Одна из работниц заявила, что сказала, что «невозможно работать с кассовыми аппаратами в мясном отделе, так как руки жирные, грязные».

«Техника будет ломаться. Пусть депутаты придут и поработают с нами. Любая техника, а тем более кассовый аппарат на рынке сломается за месяц», - возмутилась она.

Торговцы хотят платить налоги как физические лица.

«С нас постоянно требуют выплачивать штрафы. Мы живем в стране обманщиков, которые каждый день приходят на рынок и заставляют нас платить. Штрафы нам выписывают от 1 тыс. леев и выше. Как будто мы что-то украли в этой стране. Мы не просим другие условия для проживания, мы просим не заставлять нас работать по кассовым аппаратам. У нас на рынке нет стабильных цен, у нас конкуренция», - сказали манифестанты, выразившие недовольство, что «сытые и богаты депутаты не понимают простых людей».

Торговцы намерены каждый день перед парламентом проводить акции протеста у парламента. Они отказались назвать свои имена, аргументируя это тем, что «как и после прошлых акций протеста, на рынке проводились проверки и штрафы, в основном, выписывались тем, кто был на протестах и возмущался».

В конце 2016 г. парламент Молдовы принял решение продлить деятельность по патентам еще на два года, при этом новые патенты выдаваться не будут.