На бульваре Григоре Виеру могут быть выполнены работы по переносу памятника Героям-комсомольцам.

Муниципальный советник от фракции коммунистов и беспартийных Наталья Высотина обратилась с призывом сохранить монумент на историческом месте. Инициатива о рассмотрении ее запроса был поддержан большинством местных избранников 28 февраля, в рамках заседания Муниципального совета Кишинёва (МСК), сообщает NOI.md.

Демонтаж памятника Героям-комсомольцам на бульваре Григоре Виеру и его дальнейший перенос, по словам Натальи Высотиной, нарушат положения законодательства.

«Памятник должен остаться на историческом месте. В противном случае будут нарушены положения Регистра памятников муниципального значения, в котором памятник Героям-комсомольцам числится. Я предлагаю Муниципальному совету включить в повестку заседания пункт, предусматривающий голосование за сохранение этого памятника на бульваре Григоре Виеру. Мы должны уважать прошлое нашего города и страны», - обратилась к коллегам муниципальный советник от фракции коммунистов и беспартийных.

Вопрос о включении этого пункта в повестку дня был вынесен на голосование, итоги которого подвел председатель заседания МСК, независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ. Он объявил о том, что большинство местных избранников высказались за дополнительное рассмотрение инициативы по сохранению памятника Героям-комсомольцам на историческом месте.

Уточним, что памятник Героям-комсомольцам был установлен в 1959 году на бывшем проспекте Молодёжи (с 2010 года – бульваре Григоре Виеру) по инициативе местного органа «Комсомола». Монумент стал данью памяти патриотам, павшим в борьбе за свободу Родины. Данный архитектурный объект включен в Реестр памятников национального значения.

В 90-ых годах ХХ века власти Кишинева неоднократно выступали с инициативой о переносе памятника в рамках плана действий по «борьбе с советским наследием». В числе новых мест дислокации монумента значился МВЦ «Moldexpo», куда ранее был перенесен памятник Владимиру Ленину.