Столичную примэрию обвиняют в попытке непрозрачной реализации проекта в области энергоэффективности и теплоизоляции общественных зданий, финансируемого ЕБРР и ЕИБ.

На пресс-конференции в IPN эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат и эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Януш Кушнир заявили о наличии подозрений в том, что средства будут расхищены, как это имело место в случае с проектом MOREEFF, который финансировал замену окон и дверей.

По словам экспертов, 23 февраля примэрия представила технико-экономическое обоснование проекта по теплоизоляции зданий. Однако когда примара попросили раскрыть детали этого проекта, сославшись на хищения в рамках проекта MOREEFF, градоначальник потребовал привести доказательства.

Как заявил Януш Кушнир, в период с 2013 по 2016 год МПУЖФ взяли кредиты на сумму свыше 500 тысяч долларов под гарантии примэрии. Первоначально проект MOREEFF предусматривал сумму в 5 миллионов долларов для замены дверей и окон в ряде многоквартирных домов. Активисты запросили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства информацию о проделанных работах и выделенных суммах, а также сведения о координаторе проекта и о тех, кто проводил тендеры.

На основании списков получателей данной услуги были проведены проверки по указанным адресам. Как удалось установить, не менее чем в 20 многоквартирных домах, указанных в качестве бенефициаров проекта MOREEFF, двери и окна установлены не были. Более того, в список бенефициаров были включены два дома, которых не существует в природе. По словам Януша Кушнира, в ответе властей на запрос по этому поводу утверждается, что эти дома предстоит построить.

Серджиу Тофилат заявил, что проект в области энергоэффективности, пользующийся поддержкой ЕБРР и ЕИБ, который предусматривает теплоизоляцию государственных учреждений и многоквартирных домов, имеет экономические, социальные и экологические последствия, в связи с чем примэрия обязана соблюсти процедуру консультаций с общественностью. Эксперт рекомендовал местным советникам отложить рассмотрение и утверждение этого проекта до проведения консультаций с общественностью. В ходе них муниципальные власти должны представить информацию о тех, кто будет проводить тендеры, тех, кто будет контролировать качество работ, о критериях отбора домов и т.д.

Бюджет проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий в муниципии Кишинёв» составляет 25 миллионов евро. 20 миллионов евро являются кредитом от европейских банков ЕБРР и ЕИБ, а 5 миллионов представляют собой грант.