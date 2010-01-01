Администраторы маршрутных такси жалуются на то, что из-за существующих расходов и некорректируемых почти десять лет тарифов не могут инвестировать в новый транспорт, из-за чего нарушается график движения. Об этом заявил на оперативном заседании примэрии глава управления по менеджменту транспорта Лилиан Копач, передает IPN.

Копач отметил, что ситуация сложная: не хватает квалифицированных водителей, а количества транспортных единиц недостаточно. Администраторы маршрутов утверждают, что не могут инвестировать в машины из-за повышения цен на топливо и автозапчасти, а также из-за того, что в последний раз тарифы были скорректированы в 2006 году. В этих обстоятельствах не удается соблюдать график движения, а пассажиры недовольны. Из-за нерентабельности некоторые маршруты отменяются.

Вице-примар столицы Нистор Грозаву заявил, что повышение тарифов неизбежно. Тариф в три лея не покрывает расходы. Власти готовы рассмотреть аргументированные предложения администраторов маршрутов о повышении тарифов. Вице-примар распорядился об инвентаризации маршрутов для определения количества транспортных единиц, расписания, его соблюдения и др..