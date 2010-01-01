Государственное предприятие «Термоэлектрика» планирует к концу 2017 г. завершить проект по установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 124 многоэтажных жилых домах и в 34 административных зданиях. Как передает агентство «Инфотаг», об этом сказал во вторник на пресс-конференции директор «Термоэлектрики» Вячеслав Ени.

По его словам, реализация проекта уменьшит расходы на отопление до 30% для тех жильцов, в домах которых установлены ИТП. Новая система позволяет самостоятельно регулировать температуру горячей воды в квартире и платить только за потребленную энергию. ИТП устанавливается в подвалах домов.

«Стоимость проекта составляет чуть более 3 млн. евро и еще 46 млн. леев. Также, в 17 домах, до наступления холодов, будет модернизирована система распределения тепла - с вертикальной на горизонтальную систему», - сказал Ени.

Подключение к централизованной системе отопления обеспечит энергетическую безопасность граждан, поскольку они не будут зависеть от поставок газа, система способна работать и на биомассе.

Для справки: В сентябре 2016 г. госпредприятие «Термоэлектрика» начало установку ИТП с горизонтальным распределением тепла в новом шестиэтажном доме в центре Кишинева, а в августе подписало соглашение с ассоциацией совладельцев столичного кондоминиума, согласно которому установит в их домах новую систему.