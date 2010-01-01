Национальный инспекторат патрулирования (НИП) с 23 февраля будет информировать всех участников дорожного движения, прибывающих в муниципий Кишинев, о неприятностях на дорогах. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции начальник новой службы InfoTrafic НИП Павел Апостол.

Как передает агентство «Инфотаг», он отметил, что через установленные в столице более сотни камер видеонаблюдения, работники подразделения ежеминутно получают информацию о положении на дорогах.

«Как для любого большого города для Кишинева характерны автомобильные пробки, ДТП, неожиданные и плановые ремонты дорог, изменения метеоусловий. Ранее все эти сведения были исключительно достоянием мобильных экипажей НИП, специальных служб, но теперь мы готовы делиться этими сведениями на странице НИП в социальных сетях, а также передавать в распоряжение СМИ. Цель - упорядочение движения в городе и обеспечение безопасности его участников», - отметил он.

«Мы намерены привлечь к нашей работе также службы такси и информировать участников движения через радиостанции тоже. Водители, к счастью, нередко слушают за рулем радио», - пояснил он.

Обстановка в столице будет передаваться в текстовом варианте на государственном языке в режиме on-line в течение суток. В новой службе задействованы три сотрудника НИП