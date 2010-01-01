С 15 февраля по столице перестали ездить микроавтобусы с номером 127.

С середины этой неделе в городе стало на одну маршрутную линию меньше. Из города исчезли микроавтобусы с номером 127. Произошло это 15 февраля, мэрия уверяет, что действовала по запросу администратора линии.

Конечная станция находилась возле „Moldexpo” на Буюканах, замет маршрутка пересекала Центр и Рышкановку и добиралась до Старой почты.

Управление транспорта отмечает, что будет следить за изменениями в работе общественного транспорта, а машины которые работали на аннулированном маршруте, будут переведены на другие линии.

Источник: kp.md