Еще одну столичную маршрутку отменили
С 15 февраля по столице перестали ездить микроавтобусы с номером 127.
С середины этой неделе в городе стало на одну маршрутную линию меньше. Из города исчезли микроавтобусы с номером 127. Произошло это 15 февраля, мэрия уверяет, что действовала по запросу администратора линии.
Конечная станция находилась возле „Moldexpo” на Буюканах, замет маршрутка пересекала Центр и Рышкановку и добиралась до Старой почты.
Управление транспорта отмечает, что будет следить за изменениями в работе общественного транспорта, а машины которые работали на аннулированном маршруте, будут переведены на другие линии.
Источник: kp.md